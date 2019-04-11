Кировская область получит 29 млн рублей на ремонт гидроузлов

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Кировская область получит 29 млн рублей на берегоукрепление и ремонт гидроузлов в 2019 году, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное правительство.
Кировская область получит 29 млн рублей на ремонт гидроузлов
  • РИА Новости

Речь идёт о субсидиях из федерального и областного бюджетов. Их выделят Вятским Полянам, Унинскому и Уржумскому районам в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области».

Также стало известно, что у проекта низконапорного гидроузла на Волге нет научно обоснованной оценки экологического ущерба. Об этом заявил министр экологии Нижегородской области Денис Егоров на заседании Научного совета РАН, передаёт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметил Егоров, нельзя допустить появления гидроузла без необходимых защитных мероприятий.

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