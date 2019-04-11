В Хабаровском крае упразднили 47 особо охраняемых природных территорий

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С 2014 по 2018 год в Хабаровском крае упразднили 47 особо охраняемых природных территорий местного значения. Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на региональную закдуму.
В Хабаровском крае упразднили 47 особо охраняемых природных территорий
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  • globallookpress.com

Площадь территорий сократилась на 114 тыс. га. Все решения приняли органы местного самоуправления.

«Решения принимаются без материалов, обосновывающих утрату такого статуса. В том числе не проводится экологическое обследование, инициативы не обсуждаются с местными жителями», — рассказали в думе.

Депутаты направили обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московской области одобрили проект нового заповедника.

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