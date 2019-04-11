С 2014 по 2018 год в Хабаровском крае упразднили 47 особо охраняемых природных территорий местного значения. Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на региональную закдуму.

Площадь территорий сократилась на 114 тыс. га. Все решения приняли органы местного самоуправления.

«Решения принимаются без материалов, обосновывающих утрату такого статуса. В том числе не проводится экологическое обследование, инициативы не обсуждаются с местными жителями», — рассказали в думе.

Депутаты направили обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московской области одобрили проект нового заповедника.