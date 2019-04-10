Samsung представила новый смартфон

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Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, информирует сайт компании.
Samsung представила новый смартфон
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«Galaxy A80 предлагает пользователям: безграничный экран, революционную поворотную камеру и функцию оптимизации с использованием искусственного интеллекта», — говорится в тексте.

Отмечается, что рекомендованная розничная цена гаджета составляет 49 990 рублей.

Из необычного в новом смартфоне — поворотная камера.

«Три камеры автоматически выдвигаются из тыльной стороны смартфона... Инновационный механизм поворачивает выдвижную панель при выборе режима селфи», — уточнили в компании.

Ранее китайская корпорация Huawei представила новый смартфон Mate X с поддержкой технологии 5G и складывающимся экраном.

В марте «Роскачество» совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) представило обновлённый рейтинг лучших смартфонов.

По данным Nation News, в исследовании «Роскачества» участвовали бренды Xiaomi, Apple, Samsung, OnePlus, Nokia, Motorola, LG, Huawei, Honor и другие.

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