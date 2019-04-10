Samsung представила новый смартфон
- @samsungmobile
«Galaxy A80 предлагает пользователям: безграничный экран, революционную поворотную камеру и функцию оптимизации с использованием искусственного интеллекта», — говорится в тексте.
Отмечается, что рекомендованная розничная цена гаджета составляет 49 990 рублей.
Из необычного в новом смартфоне — поворотная камера.
«Три камеры автоматически выдвигаются из тыльной стороны смартфона... Инновационный механизм поворачивает выдвижную панель при выборе режима селфи», — уточнили в компании.
Ранее китайская корпорация Huawei представила новый смартфон Mate X с поддержкой технологии 5G и складывающимся экраном.
В марте «Роскачество» совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) представило обновлённый рейтинг лучших смартфонов.
По данным Nation News, в исследовании «Роскачества» участвовали бренды Xiaomi, Apple, Samsung, OnePlus, Nokia, Motorola, LG, Huawei, Honor и другие.