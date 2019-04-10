Спасатели предупредили о ветре с порывами до 18 м/с в Карелии

В Карелии ожидается ухудшение погодных условий, сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

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РИА Новости

Порывы ветра могут достигать 15—18 м/с. Кроме того, 9 апреля возможен снег, на юге — с дождём. В южных районах местами ожидается налипание снега, туман. На дорогах гололедица. 14 марта URA.RU сообщало о штормовом предупреждении в Курганской области.