На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил 10-километровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«На вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Согласно видеоданным, его высота составила до 10 тыс. метров над уровнем моря», — цитирует представителя службы РИА Новости.

Уточняется, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении.

При этом в краевом главке МЧС уточнили, что выпадения пепла в населённых пунктах не зафиксировано.

В конце марта сообщалось, что на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря.