На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил 10-километровый столб пепла
«На вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Согласно видеоданным, его высота составила до 10 тыс. метров над уровнем моря», — цитирует представителя службы РИА Новости.
Уточняется, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении.
При этом в краевом главке МЧС уточнили, что выпадения пепла в населённых пунктах не зафиксировано.
В конце марта сообщалось, что на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря.