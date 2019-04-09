В Петербурге рассказали о программе по упрощению визитов в малодоступные дворцы и особняки
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«Почти 150 объектов культурного наследия, ранее недоступные для горожан и гостей, открыли свои двери для посетителей в последние три года», — заявили в пресс-службе губернатора.
В частности, это Мариинский и Новомихайловский дворцы, здания бывшего Германского посольства и акционерного общества «Европейская гостиница».
Ежегодно в рамках проекта проходит более тысячи мероприятий, в которых участвуют около 20 тыс. жителей и гостей города.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры в 2019 году.