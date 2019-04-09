Актёр Шагин рассказал о своём поэтическом сборнике «Антоновка»

Актёр Антон Шагин в беседе с газетой «Известия» рассказал о своём поэтическом сборнике «Антоновка».

«Мне это нужно, чтобы остаться самим собой и не потеряться за лицедейством — теми образами, характерами, которые мне удаётся создать в театре и кино. Я серьёзно отношусь к поэзии и довольно требователен к своим стихам», — заявил он.

По его словам, в сборник войдёт около 85 стихотворений, написанных за последние несколько лет.

Как пояснил Шагин, антоновка — его любимый сорт яблок, этим вдохновлено название книги.

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