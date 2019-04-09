В Москве 10 апреля ожидается гроза
- РИА Новости
«Вероятность развития грозовой деятельности есть и завтра, 10 апреля, когда холодный фронт циклона из Ленинградской области будет пересекать столичный регион», — говорится в тексте.
Отмечается, что 10 апреля гроза в столице последний раз наблюдалась в 1954 году.
Ранее специалисты Гидрометцентра России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности 10 апреля в Москве и области из-за сильного ветра.
В марте URA.RU передавало о штормовом предупреждении в Курганской области.