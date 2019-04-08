В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности 9 апреля из-за ветра

Специалисты Гидрометцентра России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности во вторник, 9 апреля, в Москве из-за неблагоприятных погодных условий.

«9 апреля будет облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер южный, 5—10 м/с, но местами он усилится до 15 м/с», — говорится в тексте.

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности 8 апреля в Москве и регионах из-за сильного ветра.

Также газета «Известия» передавала, что аллергикам в столице порекомендовали начать приём профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.