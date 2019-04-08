Названы выгодные для россиян направления для путешествий на самолёте

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В январе — марте 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, цены на билеты снизились на нескольких популярных туристических направлениях, пишут «Известия» со ссылкой на данные билетных агрегаторов.
Названы выгодные для россиян направления для путешествий на самолёте
  • Берлин / ©pixabay.com

Отмечается, что в I квартале оказалось выгоднее отправиться за границу.

По данным «Туту.ру», в сравнении с январём — мартом 2018 года снизились цены на наиболее популярных зарубежных направлениях с вылетом из Москвы туда-обратно. Приобретённые через этот сервис билеты в Прагу подешевели на 3%, в Рим — на 14%, Берлин — на 15%, Ригу — на 16%, Париж — на 7%, Барселону — на 2%, Мюнхен — на 6%, Белград — на 26%, Ларнаку — на 18%.

В Aviasales сообщили, что в I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого было выгоднее было летать в Великобританию: средняя цена перелёта туда снизилась на 11%, в Бельгию — на 9%, на Шри-Ланку — на 8%, в Финляндию — на 6%, Германию — на 4%.

Увеличение средней стоимости билетов на международные направления сохраняется за счёт дальних рейсов. В частности, в Momondo сказали, что за год — с I квартала 2018 года по аналогичный период 2019-го — сильно подорожали перелеты в страны дальнего зарубежья, например, в Денпасар на острове Бали (+ 25%) и индийскую столицу Нью-Дели (+ 24%).

В Kupibilet отметили рост средней стоимости билетов на международных линиях на 2%, в Biletix — на 8%.

В конце марта стали известны самые популярные весенние направления путешествий у россиян. Как сообщал телеканал «360», чаще всего для путешествий выбирают Санкт-Петербург, Москву, Казань, города Золотого кольца и Калининград.

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