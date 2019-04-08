Отец Виторгана рассказал о своём отношении к Собчак

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Народный артист России Эммануил Виторган, отец актёра Максима Виторгана, в интервью «Вечерней Москве» заявил, что считает телеведущую Ксению Собчак «очень достойным человеком».

«Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила», — отметил Виторган-старший.

Он добавил, что хочет, чтобы «у мамы его внука Платона всё было хорошо».

Также Эммануил Виторган сообщил, что знает Ксению Собчак с того времени, когда она была ребёнком, так как общался с её родителями. 

По словам Виторгана-старшего, Собчак унаследовала от родителей «самые лучшие качества» и является «очень достойным человеком».

Ранее Собчак и Максим Виторган опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что «давно живут отдельно и каждый своей жизнью». 

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