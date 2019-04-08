На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5

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В Усть-Камчатском районе Камчатского края вечером 7 апреля зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону. 

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 25 км к северо-востоку от посёлка Усть-Камчатск. Очаг подземных толчков залегал на глубине 18 км.

В спасательном ведомстве добавили, что жители Усть-Камчатска ощутили подземные толчки силой до трёх баллов. По данным МЧС, жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось о землетрясении в акватории Охотского моря недалеко от побережья Камчатки.

В ноябре 2018 года URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 4,4.

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