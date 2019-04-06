Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

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Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
  • © juzeppejostko / instagram.com

Как отметили на сайте премии, победителей в ряде номинаций выбирали зрители и жюри, состоящее из артистов, продюсеров и других деятелей шоу-бизнеса.

Эксперты признали Децла «хип-хоп легендой». Награду вручили отцу музыканта Александру Толмацкому.

Кроме того, сообщается, что победителем в номинации «Лучший певец» стал Сергей Лазарев, лучшей певицей признана Светлана Лобода.

Награда за лучший клип досталась Филиппу Киркорову за видео «Цвет настроения синий».

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно 3 февраля. Он умер после концерта в одном из ночных клубов Ижевска.

Советский и российский учёный Николай Дроздов в беседе с URA.RU рассказал о личных качествах Децла, а также об участии рэпера в шоу «Последний герой» в 2003 году.

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