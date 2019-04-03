Умер художник Николай Сажин

В Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет скончался Николай Сажин, сообщают «Невские новости».

Отмечается, что причина смерти неизвестна.

Как пишет kp.ru, художник умер 2 апреля.

«Ушёл из жизни удивительный художник Николай Сажин. Ушёл с кистью в руках, в своей мастерской... работая над новым холстом», — написал в соцсетях куратор петербургского Музея Эрарта Владимир Назанский.

Работы художника выставляются в Русском музее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина, Новосибирском государственном художественном музее, Музее Зиммерли (Нью-Джерси, США) и других.