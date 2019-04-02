Панин назвал жителей России «самыми злыми людьми»
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- РИА Новости
По его словам, после смерти актрисы Натальи Крачковской он решил почитать комментарии к сообщениям в СМИ о её кончине.
Он добавил, что «не поверил своим глазам», так как там были не только добрые слова в адрес актрисы, но и «огромное количество гадостей».
«Откуда столько злости? Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!» — считает актёр.
Также он заявил, что «вся нация сошла с ума».
Ранее актёр Алексей Серебряков обвинил Россию в «развязывании войн».
Актёр Дмитрий Дюжев в беседе с Пятым каналом прокомментировал это заявление Серебрякова.