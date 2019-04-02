Панин назвал жителей России «самыми злыми людьми»

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Актёр Алексей Панин в своём Instagram заявил, что в России живут «самые злые люди в мире». Об этом сообщает газета «Известия».
Панин назвал жителей России «самыми злыми людьми»
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

По его словам, после смерти актрисы Натальи Крачковской он решил почитать комментарии к сообщениям в СМИ о её кончине.

Он добавил, что «не поверил своим глазам», так как там были не только добрые слова в адрес актрисы, но и «огромное количество гадостей».

«Откуда столько злости? Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!» — считает актёр.

Также он заявил, что «вся нация сошла с ума».

Ранее актёр Алексей Серебряков обвинил Россию в «развязывании войн».

Актёр Дмитрий Дюжев в беседе с Пятым каналом прокомментировал это заявление Серебрякова.

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