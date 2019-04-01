Во «ВКонтакте» прокомментировали данные об утечке голосовых сообщений

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Социальная сеть «ВКонтакте» опровергла информацию о существовании уязвимости, которая позволяет получить доступ к голосовым сообщениям пользователей в приложении соцсети.
Во «ВКонтакте» прокомментировали данные об утечке голосовых сообщений
  • © РИА Новости

«Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним доступ. «ВКонтакте» не использует файлы формата audiocomment.3gp для голосовых сообщений», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в раздел «Документы» попала часть аудиосообщений, которые пользователи загружали через сторонние неофициальные приложения.

«Команда «ВКонтакте» оперативно удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили через сторонние неофициальные приложения. Всего было удалено около двух тысяч файлов», — добавили в пресс-службе социальной сети.

Агентство указывает, что ряд пользователей ранее обратил внимание на то, что в разделе «Документы» по поисковому запросу было возможно найти отправленные голосовые сообщения и узнать id того, кто их записал.

В марте 2018 года «ВКонтакте» заявила об утечке переписки 400 пользователей.

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