Мединский назвал Голливуд «международным капиталом»

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Министр культуры России Владимир Мединский в интервью RT France назвал Голливуд не «точкой на карте Калифорнии», а «международным капиталом», заявив о намерении ориентировать российскую государственную политику в кинематографе на протекционизм.
Мединский назвал Голливуд «международным капиталом»
  • Reuters

Как указал Мединский, любое государство, которое заинтересовано в сохранении и развитии национального кинематографа, «всегда должно стараться защищать всеми силами свой национальный кинорынок».

«Так делает Франция, так делает Италия, так делает Польша. В общем, все страны, которые пытаются не сдаваться Голливуду. Я имею в виду, что Голливуд — это ведь не точка на карте Калифорнии. Голливуд — это международный капитал. Это система кинопроизводства с использованием колоссальных мировых финансовых ресурсов, ассоциированная с Соединёнными Штатами Америки», — сказал он.

Министр отметил, что России в этом отношении есть чему учиться у Франции.

«И мы будем стараться всё-таки нашу государственную политику в этом отношении в большей степени ориентировать на протекционизм. Отступаться мы от этого не будем. И поддерживать, конечно, будем наше, российское кино, которое качеством своим, содержанием абсолютно конкурентоспособно по всемирным стандартам», — добавил он.

Мединский рассказал, что долю национального кино на внутреннем рынке России удалось увеличить в два раза — до 30%.

«А 30% — это примерно французский показатель. Если бы у нас была такая господдержка, созданная ещё во времена де Голля, как во Франции, я уверен, что у нас было бы не 30%, а, наверное, 70%, а может быть, и больше», — считает он.

В декабре 2018 года Мединский призвал усилить меры государственного протекционизма в области кинематографа, чтобы он не был разрушен «всемирной машиной Голливуда».

Министр также подчеркнул, что государство должно увеличить финансовую помощь российскому кино и усилить его защиту на фоне сопротивления «голливудского лобби».

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