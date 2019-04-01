Мединский назвал Голливуд «международным капиталом»
- Reuters
Как указал Мединский, любое государство, которое заинтересовано в сохранении и развитии национального кинематографа, «всегда должно стараться защищать всеми силами свой национальный кинорынок».
«Так делает Франция, так делает Италия, так делает Польша. В общем, все страны, которые пытаются не сдаваться Голливуду. Я имею в виду, что Голливуд — это ведь не точка на карте Калифорнии. Голливуд — это международный капитал. Это система кинопроизводства с использованием колоссальных мировых финансовых ресурсов, ассоциированная с Соединёнными Штатами Америки», — сказал он.
Министр отметил, что России в этом отношении есть чему учиться у Франции.
«И мы будем стараться всё-таки нашу государственную политику в этом отношении в большей степени ориентировать на протекционизм. Отступаться мы от этого не будем. И поддерживать, конечно, будем наше, российское кино, которое качеством своим, содержанием абсолютно конкурентоспособно по всемирным стандартам», — добавил он.
Мединский рассказал, что долю национального кино на внутреннем рынке России удалось увеличить в два раза — до 30%.
«А 30% — это примерно французский показатель. Если бы у нас была такая господдержка, созданная ещё во времена де Голля, как во Франции, я уверен, что у нас было бы не 30%, а, наверное, 70%, а может быть, и больше», — считает он.
В декабре 2018 года Мединский призвал усилить меры государственного протекционизма в области кинематографа, чтобы он не был разрушен «всемирной машиной Голливуда».
Министр также подчеркнул, что государство должно увеличить финансовую помощь российскому кино и усилить его защиту на фоне сопротивления «голливудского лобби».