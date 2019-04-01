Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Мале

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Британская актриса Таня Мале, сыгравшая роль девушки секретного агента MI6 Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер», умерла на 78-м году жизни.

Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.

«Нам очень жаль, что Таня Мале, которая сыграла Тилли Мастерсон в «Голдфингере», умерла», — приводит издание заявление менеджеров.

Ранее СМИ сообщили, что новый фильм о приключениях агента британской разведки MI6 Джеймса Бонда будет иметь рабочее название Shatterhand.

Оно является отсылкой к герою бондианы Эрнсту Ставро Блофельду — одному из образов, созданных писателем Яном Флемингом.

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