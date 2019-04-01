Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Мале
Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
«Нам очень жаль, что Таня Мале, которая сыграла Тилли Мастерсон в «Голдфингере», умерла», — приводит издание заявление менеджеров.
Ранее СМИ сообщили, что новый фильм о приключениях агента британской разведки MI6 Джеймса Бонда будет иметь рабочее название Shatterhand.
Оно является отсылкой к герою бондианы Эрнсту Ставро Блофельду — одному из образов, созданных писателем Яном Флемингом.