В работе Instagram произошёл сбой

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Сбой в работе Instagram наблюдается в разных странах мира, пользователи жалуются на ряд проблем в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
В работе Instagram произошёл сбой
  • Reuters

По данным портала, 62% пользователей Instagram испытывают проблемы с загрузкой новых публикаций в ленте, 25% жалуются на трудности со входом в аккаунт, у 12% проблемы с веб-сайтом.

13 марта сообщалось о сбоях в работе Facebook и Instagram.

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