В работе Instagram произошёл сбой

Сбой в работе Instagram наблюдается в разных странах мира, пользователи жалуются на ряд проблем в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным портала, 62% пользователей Instagram испытывают проблемы с загрузкой новых публикаций в ленте, 25% жалуются на трудности со входом в аккаунт, у 12% проблемы с веб-сайтом.

13 марта сообщалось о сбоях в работе Facebook и Instagram.