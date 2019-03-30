Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами

Короткая ссылка
Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.

В траурном мероприятии, на котором звучали песни группы, приняли участие сотни человек.

Ранее члены The Prodigy пригласили поклонников творчества коллектива на похороны Флинта. 

Музыкант умер 4 марта в возрасте 49 лет. Впоследствии СМИ сообщили, что следствие подтвердило версию самоубийства артиста.

Продюсер международного музыкального фестиваля Kubana Илья Островский в беседе с телеканалом «360» рассказал о личных качествах Флинта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить