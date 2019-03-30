Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами

Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.

В траурном мероприятии, на котором звучали песни группы, приняли участие сотни человек.

Fans of the Prodigy say their final goodbyes to the music legend Keith Flint.



Read more here: https://t.co/TrAQyQrUvbpic.twitter.com/QxxezublLK — Sky News (@SkyNews) 29 марта 2019 г.

Ранее члены The Prodigy пригласили поклонников творчества коллектива на похороны Флинта.

Музыкант умер 4 марта в возрасте 49 лет. Впоследствии СМИ сообщили, что следствие подтвердило версию самоубийства артиста.

Продюсер международного музыкального фестиваля Kubana Илья Островский в беседе с телеканалом «360» рассказал о личных качествах Флинта.