Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами
В траурном мероприятии, на котором звучали песни группы, приняли участие сотни человек.
Fans of the Prodigy say their final goodbyes to the music legend Keith Flint.— Sky News (@SkyNews) 29 марта 2019 г.
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Ранее члены The Prodigy пригласили поклонников творчества коллектива на похороны Флинта.
Музыкант умер 4 марта в возрасте 49 лет. Впоследствии СМИ сообщили, что следствие подтвердило версию самоубийства артиста.
Продюсер международного музыкального фестиваля Kubana Илья Островский в беседе с телеканалом «360» рассказал о личных качествах Флинта.