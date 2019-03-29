Продано письмо Эйнштейна о «безумии» Гитлера

Личные письма физика Альберта Эйнштейна, в которых он высказывается по поводу «безумия» лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, единства еврейского народа и теории относительности, были проданы на аукционе.

Всего аукционный дом Nate D. Sanders продал пять писем учёного.

За самое дорогое письмо, 1939 года, на аукционе отдали более $134 тыс., сообщается в пресс-релизе аукционного дома.

В письме 1934 года Эйнштейн пишет своей первой жене про лечение сына, страдающего от шизофрении, при помощи химических препаратов.

«Всё — результат безумия Гитлера, которое полностью разрушило жизни всех, кто меня окружает», — написал Эйнштейн.

В декабре 2018 года письмо Альберта Эйнштейна философу Эриху Гуткинду, посвящённое вопросам религии, было продано на аукционе Christie's почти за $3 млн.