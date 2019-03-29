Продано письмо Эйнштейна о «безумии» Гитлера
- Reuters
Всего аукционный дом Nate D. Sanders продал пять писем учёного.
За самое дорогое письмо, 1939 года, на аукционе отдали более $134 тыс., сообщается в пресс-релизе аукционного дома.
В письме 1934 года Эйнштейн пишет своей первой жене про лечение сына, страдающего от шизофрении, при помощи химических препаратов.
«Всё — результат безумия Гитлера, которое полностью разрушило жизни всех, кто меня окружает», — написал Эйнштейн.
В декабре 2018 года письмо Альберта Эйнштейна философу Эриху Гуткинду, посвящённое вопросам религии, было продано на аукционе Christie's почти за $3 млн.