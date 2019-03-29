Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста России

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Российский лидер Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актёру Михаилу Пореченкову.
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста России
  • РИА Новости

«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почётное звание «Народный артист России»... Пореченкову Михаилу Евгеньевичу — артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В марте Пореченкову исполнилось 50 лет.

Известность актёру принесла роль спецагента Алексея Николаева в шпионском сериале «Агент национальной безопасности».

Он участвовал также в телепроектах «Убойная сила 6», «Ликвидация», «Контригра» и «Спецназ».

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