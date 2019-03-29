Режиссёр Сергей Чехов прокомментировал присуждение премии президента для молодых деятелей культуры
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- РИА Новости
«Я знал, конечно, что меня выдвигают на премию. Но вот я отправил документы и практически перестал об этом думать, ну потому что — а какой смысл? И в итоге это всё-таки стало для меня вполне себе неожиданностью», — заявил он.
Чехов также рассказал о темах, которые его интересуют. По словам режиссёра, они абсолютно разные — ему интересна мифология, структура мифа, обрядовая основа театра.
«И конечно, я постоянно нахожусь в зоне исследования самого себя», — отметил он.
Как считает Чехов, в этом и состоит задача художника — попробовать обозначить своё место в мире.
Ранее URA.RU сообщало, что двум пермским театральным проектам окажут федеральную поддержку.