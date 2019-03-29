Режиссёр Сергей Чехов прокомментировал присуждение премии президента для молодых деятелей культуры

Режиссёр Сергей Чехов в беседе с «Российской газетой» прокомментировал присуждение премии президента России для молодых деятелей культуры.

«Я знал, конечно, что меня выдвигают на премию. Но вот я отправил документы и практически перестал об этом думать, ну потому что — а какой смысл? И в итоге это всё-таки стало для меня вполне себе неожиданностью», — заявил он.

Чехов также рассказал о темах, которые его интересуют. По словам режиссёра, они абсолютно разные — ему интересна мифология, структура мифа, обрядовая основа театра.

«И конечно, я постоянно нахожусь в зоне исследования самого себя», — отметил он.

Как считает Чехов, в этом и состоит задача художника — попробовать обозначить своё место в мире.

Ранее URA.RU сообщало, что двум пермским театральным проектам окажут федеральную поддержку.