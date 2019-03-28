Бодров-старший рассказал о ходе работы над фильмом о Калашникове

Российский режиссёр, сценарист и продюсер Сергей Бодров — старший в беседе с «Российской газетой» рассказал о ходе работы над фильмом про конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

По словам Бодрова-старшего, был проведён очень тщательный подготовительный период.

«История непростая. Михаил Калашников — танкист, получивший в первые месяцы войны тяжёлое ранение. Оружия не хватает. Его, как солдата (а он старший сержант), зло берёт: почему у немцев есть автоматы, а у нас нет? А даже если есть, то там что-то заклинивает. И он понял, что хочет сделать автомат для солдат», — сообщил режиссёр.

По его словам, герой фильма думает, что быстро справится с этой задачей, но оказывается, что быстро ничего не получается: Калашников работал над своим автоматом с 1941 по 1948 год.

«Ну а потом началась легенда. АК-47 — самое известное оружие в мире», — сказал режиссёр.

Бодров добавил, что съёмки скоро начнутся.

Как сообщалось ранее, ожидается, что картина выйдет в прокат в 2020 году.