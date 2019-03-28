В Удмуртии направят более 20 миллионов рублей на капремонт театров

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В Удмуртии планируют направить более 20 млн рублей на капитальный ремонт театров. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
В Удмуртии направят более 20 миллионов рублей на капремонт театров
  • РИА Новости

В список включены молодёжный муниципальный театр Ижевска «Молодой человек», глазовский театр «Парафраз» и Сарапульский драматический театр.

«В Год театра мы делаем акцент не только на финансовой поддержке, оказании помощи в продвижении профессиональных театров региона, но и помогаем творческим самодеятельным коллективам, которые уже успели занять свою нишу в культурной жизни республики», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ранее URA.RU сообщало, что двум пермским театральным проектам окажут федеральную поддержку.

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