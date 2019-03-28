В Удмуртии направят более 20 миллионов рублей на капремонт театров
- РИА Новости
В список включены молодёжный муниципальный театр Ижевска «Молодой человек», глазовский театр «Парафраз» и Сарапульский драматический театр.
«В Год театра мы делаем акцент не только на финансовой поддержке, оказании помощи в продвижении профессиональных театров региона, но и помогаем творческим самодеятельным коллективам, которые уже успели занять свою нишу в культурной жизни республики», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Ранее URA.RU сообщало, что двум пермским театральным проектам окажут федеральную поддержку.