«Роскачество» составило новый рейтинг смартфонов

«Роскачество» совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) представило обновлённый рейтинг лучших смартфонов.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», специалисты дополнительно изучили 25 новинок, которые появились на рынке в период с конца 2018 по начало 2019 года.

Итоги были включены в общий зачёт к 334 телефонам, испытанным ранее.

По данным Nation News, в исследовании «Роскачества» участвовали бренды Xiaomi, Samsung, OnePlus, Nokia, Motorola, LG, Huawei, Honor и другие.

В Топ-10 снова вошли телефоны Samsung, Apple и Huawei. Однако тройка лидеров рейтинга сменилась: теперь это Samsung Galaxy — модели S10, S10+ и S10e.

Затем следуют Samsung Galaxy Note 9, Apple iPhone XS Max и XS, Samsung Galaxy S9, S9+ и S8, Huawei Mate 20 Pro.

В феврале Business Insider опубликовал рейтинг лучших смартфонов в мире. Китайский OnePlus 6T возглавил список 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Эксперты отмечают дизайн телефона, качество съёмки, качественную работу приложений на операционной системе Android, мощный аккумулятор, а также выгодное соотношение цены и качества.

На втором месте находится iPhone XR, а третье поделили Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, отличающиеся лишь размером экрана, дизайном передней панели и стоимостью. В рейтинг попали несколько моделей Samsung, в частности Galaxy S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, Note 9.