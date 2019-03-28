YouTube удалил новые ролики Леонида Парфёнова и Юрия Дудя

Видеохостинг YouTube удалил размещённые журналистами Леонидом Парфёновым и Юрием Дудём новые ролики. В пояснении говорится, что данные видео нарушают условия использования ресурса.

Как пишет РИА Новости, на то, что ролики журналистов были удалены, первым обратил внимание Telegram-канал «Жизнь Ютуб».

Отмечается, что 18 марта Парфёнов опубликовал на своём канале Parfenon новый выпуск проекта «Намедни», посвящённый событиям 1946 года.

Серия программы «вДудь» вышла на канале Юрия Дудя 20 марта. В ней принял участие бывший резидент Comedy Club и телеведущий Таир Мамедов.

В конце января стало известно, что фильм Алексея Красовского «Праздник» о блокаде Ленинграда удалён из YouTube из-за нарушений условий использования видеохостинга. Позднее Красовский сообщил, что картина вновь стала доступна для просмотра на YouTube.

Он отметил, что официального объяснения, почему ссылку закрывали, нет.

Режиссёр Николай Досталь в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с комедией «Праздник».