В Москве 28 марта ожидается до +4 °С
В Москве в четверг, 28 марта, ожидается до +4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По прогнозам специалистов, температура воздуха в столице составит +2...+4 °С.
Днём будет облачно, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5—10 м/c.
Ранее m24 передавал, что синоптики прогнозируют волну «мощного потепления» в Москве 28 марта.
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