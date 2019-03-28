В Москве 28 марта ожидается до +4 °С

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В Москве в четверг, 28 марта, ожидается до +4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам специалистов, температура воздуха в столице составит +2...+4 °С.

Днём будет облачно, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5—10 м/c.

Ранее m24 передавал, что синоптики прогнозируют волну «мощного потепления» в Москве 28 марта.

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