В Москве 28 марта ожидается до +4 °С

В Москве в четверг, 28 марта, ожидается до +4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам специалистов, температура воздуха в столице составит +2...+4 °С. Днём будет облачно, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5—10 м/c. Ранее m24 передавал, что синоптики прогнозируют волну «мощного потепления» в Москве 28 марта.