Актёр Панин рассказал о совместной работе с Нодаром Мгалоблишвили

Актёр Алексей Панин прокомментировал RT сообщение о том, что в Тбилиси в возрасте 87 лет скончался грузинский актёр театра и кино Нодар Мгалоблишвили.

«Мы работали в одной картине, это было очень давно.. мне было 22-23 года. Так как я человек из того поколения, из поколения 90-х и заставший Советский Союз, для меня он был, не могу сказать что кумиром, но человеком, которого я знал с детства. Естественно, граф Калиостро, фильм «Формула любви» я смотрел будучи ещё ребёнком. Так как моя карьера ещё только начиналась, встреча с такими людьми была волнительна, она ожидалась», — отметил Панин.

Он добавил, что всегда относился с трепетом к актёрам старшего поколения.

«Всегда очень ценил, когда мне в жизни попадались взрослые актёры, с которыми я смогу общаться и впитывать жизненный опыт…Нодар был человеком без звёздности, абсолютно простой... На съёмочной площадке он был даже, наверное, трогательный», — заключил Панин.

Грузинский актёр театра и кино Нодар Мгалоблишвили умер в Тбилиси в возрасте 87 лет.