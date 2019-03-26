Ряд экспозиций на ВДНХ сделали бесплатными для молодожёнов и именинников

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Ряд экспозиций на ВДНХ в Москве сделали бесплатными для молодожёнов и именинников, сообщает «ПолитЭксперт».
Ряд экспозиций на ВДНХ сделали бесплатными для молодожёнов и именинников
  • © Игорь Михалев
  • РИА Новости

Все желающие могут прийти в свой праздник и после предъявления паспорта или свидетельства о браке осмотреть павильоны «Карелия», «Гидрометеорология», «Рабочий и колхозница», а также интерактивный музейный комплекс «Буран».

«Чуть раньше мы ввели в этих же павильонах время со свободным входом для всех желающих, а теперь расширяем программу бесплатного посещения. Ведь день рождения и день свадьбы — особые события для каждого из нас», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Временные экспозиции, принимающие участие в акции, будут периодически обновляться. Об этом информирует портал мэра и правительства.

Ранее, как передавало издание m24, в Москве рассказали о ходе восстановительных работ на ВДНХ.

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