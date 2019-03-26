Выставка «Золото империи инков» открывается 27 марта в Петербурге

Выставка «Золото империи инков. Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации» открывается 27 марта в Санкт-Петербурге, сообщает Nation News.

В Этнографическом музее представлено 86 экспонатов, в том числе украшения и ритуальные ножи, утварь и сосуды. Самые древние предметы относятся к 200-м годам до н.э., самые поздние — к XV веку.

Мероприятие приурочено к 50-летию установления дипломатических отношений между Россией и Перу, говорится на сайте музея.

Выставка продлится до 1 августа.

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