Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
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У младшей модели 6,1-дюймовый экран и тройная основная камера с сенсорами на 40, 16 и 8 мегапикселей.
Старшая модель получила экран в 6,47 дюйма, четыре камеры на 40, 20 и 8 мегапикселей и времяпролётную камеру ToF. Согласно заявлению компании, камера позволяет добиться цифрового увеличения 50x.
Аппараты оснащены встроенными в экран сканерами отпечатков пальцев и представлены в пяти цветах.
Предзаказать смартфон в России можно с 3 апреля. Стоимость в рублях пока не называется, однако в Европе P30 будут стоить от €799 евро, а P30 Pro — от €999.
В феврале корпорация представила смартфон со складывающимся экраном.