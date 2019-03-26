Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro

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Китайская компания Huawei представила новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Трансляция презентации велась на YouTube.
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
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У младшей модели 6,1-дюймовый экран и тройная основная камера с сенсорами на 40, 16 и 8 мегапикселей.

Старшая модель получила экран в 6,47 дюйма, четыре камеры на 40, 20 и 8 мегапикселей и времяпролётную камеру ToF. Согласно заявлению компании, камера позволяет добиться цифрового увеличения 50x.

Аппараты оснащены встроенными в экран сканерами отпечатков пальцев и представлены в пяти цветах. 

Предзаказать смартфон в России можно с 3 апреля. Стоимость в рублях пока не называется, однако в Европе P30 будут стоить от €799 евро, а P30 Pro — от €999.

В феврале корпорация представила смартфон со складывающимся экраном.

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