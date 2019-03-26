В Подмосковье направили более 321 млн рублей на борьбу с борщевиком в 2019 году

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В Московской области направили более 321 млн рублей на борьбу с борщевиком в 2019 году, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье направили более 321 млн рублей на борьбу с борщевиком в 2019 году
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

О реализации программы по борьбе с борщевиком Сосновского рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Разин на заседании областного правительства.

Как ожидается, в этом году борщевик будет уничтожен на площади почти 33 тыс. га. По словам Разина, наибольшая площадь распространения — в Рузском и Можайском округах, Волоколамском районе, Сергиево-Посадском округе и в Шаховской.

«Уничтожение в данных районах борщевика составит порядка 50% от уничтоженного на территории всего региона», — отметил он.

Работы будут проходить с первой декады мая до июля. В августе-ноябре состоятся контрольные мероприятия.

В ноябре заведующий кафедрой высших растений биологического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Дмитрий Соколов в беседе с ФАН оценил сообщения немецких СМИ о том, что борщевик Сосновского стал настоящим стихийным бедствием для России.

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