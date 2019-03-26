Попавшая в шорт-лист Sony World Photography Awards россиянка рассказала о своих работах

Россиянка Карина Бикбулатова прокомментировала включение серии своих фотографий в шорт-лист международного конкурса Sony World Photography Awards.

«Участие в конкурсах такого масштаба — это признание моей профессиональности. Я безумно рада, что есть такая возможность показать миру мой труд», — рассказала она в беседе с RT.

Включение в финал конкурсной программы обеспечила серия монохромных фотографий «Две параллели».

Как отметила Бикбулатова, история в снимках напрямую касается и её, поскольку участница съёмки — племянница девушки.

«В своей серии я рассказываю историю двух девочек, которые встречаются раз в год в деревне. Играют, общаются, но не знают, что они сводные сёстры. Одна девочка живёт с семьёй в деревне, вторая — в городе. Две разные жизни, как две параллели, которые не должны встретиться, но, по теории Лобачевского, могут», — добавила она.

Участвовать в масштабном международном конкурсе Бикбулатова, по собственному признанию, решилась не сразу.

«Думала, что, возможно, мне ещё рано участвовать в конкурсах такого масштаба, но вспомнила фразу моего профессора: «Не бойтесь сравнить себя с миром искусства», — объяснила девушка.

Работы фотографа уже выставлялись на персональной выставке в музее современного искусства MAGA в итальянском городе Галларате. Кроме того, в составе коллективной экспозиции фотографии Бикбулатовой были представлены на Миланской триеннале и в барселонской галерее Valid Foto.