В Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину Пикассо
- © imago stock&people
- globallookpress.com
Об этом сообщает Sky News.
Полотно переходило из рук в руки в нидерландском преступном мире на протяжении многих лет после того, как было украдено с яхты саудовского шейха в 1999 году.
По словам Бранда, с ним связались представители голландского бизнесмена, который купил картину. Сам бизнесмен не знал, что картина была украдена.
Подлинность полотна подтверждена экспертом. По мнению специалистов, в настоящее время его стоимость составляет около €25 млн.
Ранее сообщалось, что в Румынии обнаружили картину Пабло Пикассо «Голова Арлекина», похищенную в 2012 году в Нидерландах.