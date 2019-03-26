В Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину Пикассо

Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на объектах культуры, обнаружил в Нидерландах считавшуюся украденной картину Пабло Пикассо «Бюст женщины» (Дора Маар).

Об этом сообщает Sky News.

Полотно переходило из рук в руки в нидерландском преступном мире на протяжении многих лет после того, как было украдено с яхты саудовского шейха в 1999 году.

По словам Бранда, с ним связались представители голландского бизнесмена, который купил картину. Сам бизнесмен не знал, что картина была украдена.

Подлинность полотна подтверждена экспертом. По мнению специалистов, в настоящее время его стоимость составляет около €25 млн.

Ранее сообщалось, что в Румынии обнаружили картину Пабло Пикассо «Голова Арлекина», похищенную в 2012 году в Нидерландах.