Facebook удалил более двух тысяч якобы связанных с Россией и Ираном страниц

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Компания Facebook удалила более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косово.
Facebook удалил более двух тысяч якобы связанных с Россией и Ираном страниц
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении компании.

Как отметили в Facebook, некоторые из владельцев этих страниц публиковали материалы, касающиеся военного конфликта на востоке Украины, проблем беженцев, ситуации в Крыму и коррупции. 

Компания подчёркивает, что решение было принято на основании поведения пользователей, а не в связи с контентом, который они публиковали.

В январе сообщалось, что компания Facebook удалила около 500 аккаунтов, в том числе семь страниц агентства Sputnik.

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