Facebook удалил более двух тысяч якобы связанных с Россией и Ираном страниц
- Reuters
Об этом говорится в заявлении компании.
Как отметили в Facebook, некоторые из владельцев этих страниц публиковали материалы, касающиеся военного конфликта на востоке Украины, проблем беженцев, ситуации в Крыму и коррупции.
Компания подчёркивает, что решение было принято на основании поведения пользователей, а не в связи с контентом, который они публиковали.
В январе сообщалось, что компания Facebook удалила около 500 аккаунтов, в том числе семь страниц агентства Sputnik.