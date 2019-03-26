Facebook удалил более двух тысяч якобы связанных с Россией и Ираном страниц

Компания Facebook удалила более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косово.

Об этом говорится в заявлении компании.

Как отметили в Facebook, некоторые из владельцев этих страниц публиковали материалы, касающиеся военного конфликта на востоке Украины, проблем беженцев, ситуации в Крыму и коррупции.

Компания подчёркивает, что решение было принято на основании поведения пользователей, а не в связи с контентом, который они публиковали.

В январе сообщалось, что компания Facebook удалила около 500 аккаунтов, в том числе семь страниц агентства Sputnik.