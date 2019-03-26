Шнуров объяснил решение о прощальном туре группы «Ленинград»
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- РИА Новости
«Я закрываю «Ленинград», потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась», — сказал музыкант в беседе с РБК.
При этом Шнуров допустил, что когда-нибудь снова соберёт коллектив.
«Я вижу, что-то становится кардинально другим. Воздух дребезжит, и что-то придёт новое, да», — добавил он.
Ранее Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград».
Отмечается, что тур стартует 4 июня в Калининграде, а завершится 12 октября в Санкт-Петербурге.