Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что награду артисту вручил министр культуры России Владимир Мединский в атриуме Большого театра.
Как указывает агентство, Билан во время своей речи поблагодарил всех причастных к данному достижению.
Уточняется, что он сломал ногу возле дома. К моменту церемонии ему уже сняли гипс, однако он всё равно ещё нуждался в костылях, чтобы передвигаться.
14 ноября 2018 года сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил Билану звание заслуженного артиста. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.