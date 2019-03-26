Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях

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Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что награду артисту вручил министр культуры России Владимир Мединский в атриуме Большого театра.

Как указывает агентство, Билан во время своей речи поблагодарил всех причастных к данному достижению.

Уточняется, что он сломал ногу возле дома. К моменту церемонии ему уже сняли гипс, однако он всё равно ещё нуждался в костылях, чтобы передвигаться.

14 ноября 2018 года сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил Билану звание заслуженного артиста. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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