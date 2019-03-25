Удмуртия получит 260 млн рублей из федерального бюджета на развитие учреждений культуры

Власти Удмуртии намерены выделить на развитие учреждений культуры около 0,5 млрд рублей, ещё 260 млн поступит из федерального бюджета. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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РИА Новости

«Таких вложений в отрасль культуры никогда не было», — заявил глава республиканского Министерства культуры Владимир Соловьёв. По его словам, средства предполагается потратить в ближайшие семь лет. Как отметил Соловьёв, в 2019 году в регионе начнут реконструкцию национальной библиотеки Удмуртии и дома Захария Лятушевича, а также капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Калашникова и здания республиканского колледжа культуры. Ранее URA.RU сообщало, что двум пермским театральным проектам окажут федеральную поддержку.