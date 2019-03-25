Удмуртия получит 260 млн рублей из федерального бюджета на развитие учреждений культуры

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Власти Удмуртии намерены выделить на развитие учреждений культуры около 0,5 млрд рублей, ещё 260 млн поступит из федерального бюджета. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Удмуртия получит 260 млн рублей из федерального бюджета на развитие учреждений культуры
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Таких вложений в отрасль культуры никогда не было», — заявил глава республиканского Министерства культуры Владимир Соловьёв.

По его словам, средства предполагается потратить в ближайшие семь лет.

Как отметил Соловьёв, в 2019 году в регионе начнут реконструкцию национальной библиотеки Удмуртии и дома Захария Лятушевича, а также капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Калашникова и здания республиканского колледжа культуры.

Ранее URA.RU сообщало, что двум пермским театральным проектам окажут федеральную поддержку.

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