Удмуртия получит 260 млн рублей из федерального бюджета на развитие учреждений культуры
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- РИА Новости
«Таких вложений в отрасль культуры никогда не было», — заявил глава республиканского Министерства культуры Владимир Соловьёв.
По его словам, средства предполагается потратить в ближайшие семь лет.
Как отметил Соловьёв, в 2019 году в регионе начнут реконструкцию национальной библиотеки Удмуртии и дома Захария Лятушевича, а также капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Калашникова и здания республиканского колледжа культуры.
Ранее URA.RU сообщало, что двум пермским театральным проектам окажут федеральную поддержку.