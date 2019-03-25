Парад трамваев пройдёт 20 апреля в Москве

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Парад трамваев состоится 20 апреля в Москве, сообщает m24.
Парад трамваев пройдёт 20 апреля в Москве
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Колонна проследует от Шаболовки по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

Затем трамвайные вагоны направятся к Чистопрудному бульвару, где будет проходить выставка старинного транспорта, передаёт Newinform.

«В параде примут участие 18 вагонов — от исторических образцов до трамваев нового поколения. Москвичи и гости города увидят уже полюбившиеся ретромодели и экспонаты, которые мы покажем впервые», — цитирует гендиректора Мосгортранса Леонида Антонова портал мэра и правительства.

Парад приурочен к 120-летию открытия трамвайного движения в столице. Он проходит каждую весну с 2014 года.

В 2018-м зрители смогли увидеть трамваи 17 поколений — от современного «Витязя-М» до вагонов «Ф» 1908 года выпуска и легендарной конки XIX века.

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