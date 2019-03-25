Московский зоопарк проведёт «Пернатую неделю» с 1 по 6 апреля

Московский зоопарк планирует провести «Пернатую неделю» с 1 по 6 апреля. Она приурочена к Международному дню птиц. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Традиционно 1 апреля мы проводим тематические мероприятия, приглашаем людей полюбоваться на пернатых обитателей. Однако в этом году по случаю 155-летия зоопарка мы решили сделать праздник более масштабным», — заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

В частности, запланированы тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, квест. Главным героем акции будет птица-секретарь, которая вернулась в экспозицию летом 2018 года после более чем 30-летнего отсутствия, передаёт портал мэра и правительства.

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