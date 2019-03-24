Русский музей передал Третьяковской галерее около 70 картин Репина
- РИА Новости
По словам Гусева, сотрудничество между Русским музеем и Третьяковской галереей, а также с другими музеями идёт постоянно.
«Сейчас им передали на выставку где-то 70 картин Репина», — цитирует РИА Новости Гусева.
Отмечается, что масштабная выставка, которая посвящена 175-летию со дня рождения Репина, включает более 300 полотен и рисунков.
Глава Русского музея также добавил, что картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая была похищена прямо с выставки в Третьяковской галерее, сильно не пострадала и уже снова выставляется в Русском музее.
27 января злоумышленник вынес картину из Третьяковской галереи, ему никто не помешал. На следующий день полотно нашли в Подмосковье. Таганский суд заключил похитителя под стражу.
1 февраля картина вернулась на выставку.
После данного инцидента в Третьяковской галерее уволили хранителя музея.
Ранее художник Никас Сафронов в беседе с Nation News прокомментировал кражу картины Куинджи.