Русский музей передал Третьяковской галерее около 70 картин Репина

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Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев сообщил, что Русский музей передал на выставку в Третьяковскую галерею около 70 картин Ильи Репина.
Русский музей передал Третьяковской галерее около 70 картин Репина
  • РИА Новости

По словам Гусева, сотрудничество между Русским музеем и Третьяковской галереей, а также с другими музеями идёт постоянно.

«Сейчас им передали на выставку где-то 70 картин Репина», — цитирует РИА Новости Гусева.

Отмечается, что масштабная выставка, которая посвящена 175-летию со дня рождения Репина, включает более 300 полотен и рисунков.

Глава Русского музея также добавил, что картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая была похищена прямо с выставки в Третьяковской галерее, сильно не пострадала и уже снова выставляется в Русском музее.

27 января злоумышленник вынес картину из Третьяковской галереи, ему никто не помешал. На следующий день полотно нашли в Подмосковье. Таганский суд заключил похитителя под стражу.

1 февраля картина вернулась на выставку.

После данного инцидента в Третьяковской галерее уволили хранителя музея.

Ранее художник Никас Сафронов в беседе с Nation News прокомментировал кражу картины Куинджи.

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