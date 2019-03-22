В честь Дня работника культуры некоторые музеи Москвы можно будет посетить бесплатно

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Жители и гости Москвы смогут 24 марта, в канун Дня работника культуры, бесплатно сходить в музеи, галереи и выставочные залы.
В честь Дня работника культуры некоторые музеи Москвы можно будет посетить бесплатно
  • © Catlaster / wikipedia.org

Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Как пишут «Известия», в акции участвуют 83 площадки. Так, можно будет посетить Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Владимира Высоцкого, Музей Булгакова, Московский музей современного искусства, Музей космонавтики и многие другие.

По данным m24, в Доме Высоцкого на Таганке будет работать обновлённая постоянная экспозиция. В выставочном зале «Новый Манеж» работает экспозиция «Музей и театр. 100 лет вместе (1918—2018)».

В Дарвиновском музее откроется выставка «Дарвин и мы» к 210-летию учёного и 160-летию с момента выхода его знаменитого труда «Происхождение видов».

День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта.

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