Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Сбой в работе Instagram наблюдается в разных странах мира, пользователи жалуются на ряд проблем в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
- Reuters
- © Dado Ruvic
Проблемы были зафиксированы у жителей США, Японии, Австралии, Сингапура и Малайзии.
Как информирует портал, пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты и входом в аккаунт.
13 марта сообщалось о сбоях в работе Facebook и Instagram.
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