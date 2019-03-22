Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

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Сбой в работе Instagram наблюдается в разных странах мира, пользователи жалуются на ряд проблем в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

Проблемы были зафиксированы у жителей США, Японии, Австралии, Сингапура и Малайзии.

Как информирует портал, пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты и входом в аккаунт.

13 марта сообщалось о сбоях в работе Facebook и Instagram.

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