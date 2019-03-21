Умерла актриса Маргарита Жарова 

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Актриса Маргарита Жарова, сыгравшая около 80 эпизодических ролей в кино, умерла на 94-м году жизни. Об этом информирует сайт Союза кинематографистов России.
Умерла актриса Маргарита Жарова 
  • © kino-teatr.ru

«21 марта 2019 года на 94-м году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.

Маргарита Жарова окончила ВГИК в 1948 году. После института она была принята в штат киностудии «Мосфильм». В 1959 году она перевелась на киностудию имени Горького, где проработала более 40 лет. 

Также она долгое время служила в московском театре «Киноактёр». 

Она известна по ролям в фильмах «Доброе утро», «К Чёрному морю», «Неподдающиеся», «На семи ветрах» и других.

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