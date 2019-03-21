В Москве похоронили режиссёра Марлена Хуциева
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на секретаря по организационным вопросам Союза кинематографистов Михаила Калинина.
«Марлена Мартыновича похоронили на 18-м участке Троекуровского кладбища», — сообщил Калинин.
Церемония прощания с известным режиссёром прошла в Центральном доме кино Союза кинематографистов России.
Режиссёр Владимир Меньшов в беседе с НСН назвал Марлена Хуциева великим советским режиссёром.