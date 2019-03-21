В Москве похоронили режиссёра Марлена Хуциева

Режиссёра Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

© Archive Sovexportfilm/Russian Look

globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на секретаря по организационным вопросам Союза кинематографистов Михаила Калинина. «Марлена Мартыновича похоронили на 18-м участке Троекуровского кладбища», — сообщил Калинин. Церемония прощания с известным режиссёром прошла в Центральном доме кино Союза кинематографистов России. Режиссёр Владимир Меньшов в беседе с НСН назвал Марлена Хуциева великим советским режиссёром.