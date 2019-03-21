В Москве суд расторг брак Марата Башарова
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на решение судьи.
«Исковые требования удовлетворить», — объявила судья.
Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.
По словам Нелли Макаровой, юриста Башаровой, она направила актёру алиментное соглашение, которое в настоящее время находится у него на рассмотрении.
Юрист добавила, что стороны должны будут подписать соглашение у нотариуса.
Также отмечается, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради общего сына.