В Москве суд расторг брак Марата Башарова

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Мировой суд Бабушкинского района Москвы постановил расторгнуть брак актёра Марата Башарова и его супруги Елизаветы, в котором они состояли с 2017 года.
В Москве суд расторг брак Марата Башарова
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на решение судьи. 

«Исковые требования удовлетворить», — объявила судья.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

По словам Нелли Макаровой, юриста Башаровой, она направила актёру алиментное соглашение, которое в настоящее время находится у него на рассмотрении.

Юрист добавила, что стороны должны будут подписать соглашение у нотариуса.

Также отмечается, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради общего сына.

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