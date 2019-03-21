Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями
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Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Многие не могли сдержать слёз.
Проститься с Юлией Началовой пришли бывший муж Евгений Алдонин и их дочь Вера.
На прощании также присутствовали певица Лариса Долина, братья Запашные, музыкальный продюсер Бари Алибасов, актёр Александр Михайлов, певец Филипп Киркоров.
Как сообщает Inforeactor, поклонники начали собираться с самого утра, отмечается, что в результате образовалась огромная очередь.
В начале 1990 года Юлия Началова приняла участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», где познакомилась с певицей Ириной Понаровской, которая несколько лет была наставником начинающей артистки.
Началова выпустила восемь музыкальных альбомов, снялась в шести фильмах, много работала на телевидении и участвовала в популярных телешоу.