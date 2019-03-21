Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями

На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет.

Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».

Многие не могли сдержать слёз.

Проститься с Юлией Началовой пришли бывший муж Евгений Алдонин и их дочь Вера.

На прощании также присутствовали певица Лариса Долина, братья Запашные, музыкальный продюсер Бари Алибасов, актёр Александр Михайлов, певец Филипп Киркоров.

Как сообщает Inforeactor, поклонники начали собираться с самого утра, отмечается, что в результате образовалась огромная очередь.

В начале 1990 года Юлия Началова приняла участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», где познакомилась с певицей Ириной Понаровской, которая несколько лет была наставником начинающей артистки.

Началова выпустила восемь музыкальных альбомов, снялась в шести фильмах, много работала на телевидении и участвовала в популярных телешоу.