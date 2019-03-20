Полиция разыскивает мужчину, обнажившегося перед картиной в Третьяковке

Московская полиция разыскивает мужчину, который разделся перед одной из картин в Третьяковской галерее.

«В настоящее время полиция разыскивает мужчину, который пришёл в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, разделся догола перед картиной, после чего ушёл», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошёл рядом с картиной «Христос в Гефсиманском саду» Михаила Врубеля.

Сообщается, что сотрудницы музея вызвали полицию, но хулиган быстро покинул галерею.

27 января злоумышленник вынес картину «Ай-Петри. Крым» Куинджи из Третьяковской галереи. На следующий день полотно нашли в Подмосковье. Таганский суд заключил похитителя под стражу.

Министерство культуры по итогам проверки поручило руководству Третьяковской галереи принять комплексные меры для обеспечения сохранности музейной коллекции.