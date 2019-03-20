У двух нацпарков Хабаровского края появились воздушные границы

У Шантарского и Анюйского национальных парков Хабаровского края появились воздушные границы, сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Такие границы нужны, чтобы шум вертолётов или самолётов не беспокоил обитателей особо охраняемых территорий.

«Порядок посещения наших нацпарков туроператоры знают. Они заблаговременно заполняют соответствующие заявки, которые доступны на нашем сайте», — заявил директор «Заповедного Приамурья» Владимир Андронов.

Он напомнил, что вокруг Шантарских островов с 2018 года установлена и морская граница.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют контролировать состояние воздуха с помощью беспилотников.